Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов Киеву и заявил, что США встали на сторону зла.

«Америка сделала выбор в пользу войны. Встала на сторону зла и поддержала фашизм. Своим решением местные политики фактически ставят крест на судьбе целого государства, которое используется как "таран" против России"», — подчеркнул дипломат.

Антонов добавил, что США готовы пожертвовать украинцами ради выгоды собственного военно-промышленного комплекса. Посол заключил, что новый пакет помощи не спасет президента Украины Владимира Зеленского, а поставленное оружие будет уничтожено.

Захарова высказалась о тайной передаче Киеву ракет ATACMS

Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые боеприпасы для противовоздушной обороны, артиллерии, ракетных систем и бронетехнику направят Киеву уже в ближайшее время.