Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала тайную отправку Пентагоном Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS.

Дипломат отметила, что ведомство подтвердило включение ракет этого типа в состав пакета военной помощи, предназначенного для использования в пределах «суверенной украинской территории».

Захарова пояснила, что возобновление поставок произошло на фоне «назойливых попыток англосаксов» и Киева обманом втянуть мировое сообщество в некие конференции по «формуле Владимира Зеленского».

Мировому сообществу следует знать, констатировала представитель ведомства, что план Соединенных Штатов несложен.

В США объяснили секретность поставки ATACMS Украине

Вашингтон планирует под предлогом мирного урегулирования затащить представителей максимального количества стран на «пустую сходку», и, под прикрытием этого, нарастить террористический потенциал Зеленского, уточнила Захарова.