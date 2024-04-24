$92.51-0.7998.91-0.65
Войти в почту

Захарова высказалась о тайной передаче Киеву ракет ATACMS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала тайную отправку Пентагоном Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS.

Дипломат отметила, что ведомство подтвердило включение ракет этого типа в состав пакета военной помощи, предназначенного для использования в пределах «суверенной украинской территории».

Захарова пояснила, что возобновление поставок произошло на фоне «назойливых попыток англосаксов» и Киева обманом втянуть мировое сообщество в некие конференции по «формуле Владимира Зеленского».

Мировому сообществу следует знать, констатировала представитель ведомства, что план Соединенных Штатов несложен.

В США объяснили секретность поставки ATACMS Украине

Вашингтон планирует под предлогом мирного урегулирования затащить представителей максимального количества стран на «пустую сходку», и, под прикрытием этого, нарастить террористический потенциал Зеленского, уточнила Захарова.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости