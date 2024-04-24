Антонов: российские военные сожгут все американские поставки Украине

Все вооружения и вся военная техника, которые Соединенные Штаты отправят на Украину, будут сожжены российскими военными, подчеркнул российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом пишет РИА «Новости».

Накануне президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам. Документ предусматривает выделение Украине $61 млрд. Вместе с тем, деньги поступят Киеву не сразу и не в полном объеме. Стоимость военной помощи, которая будет отправлена в первом пакете, составляет $1 млрд.

В пакет войдут оперативно-тактические ракеты ATACMS, боеприпасы различных типов, бронетехника, ЗРК и другие вооружения.

«Военные поставки Соединенных Штатов и их сателлитов сжигались, сжигаются и будут сжигаться Вооруженными Силами России», — отметил Антонов.

По его словам, любая мера Вашингтона против Москвы является мощным аргументом в пользу невозможности пребывания мира «в состоянии однополярного диктата одной страны».

В США объяснили секретность поставки ATACMS Украине

Дипломат констатировал, что все цели и задачи специальной военной операции будут выполнены.