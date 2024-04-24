Ереван попросили разъяснить высказывания Симоняна в адрес РФ

Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин направил письмо в Национальное Собрание Армении с просьбой разъяснить высказывания спикера парламента Алена Симоняна в адрес России. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее Симонян на конференции председателей парламентов государств-членов Евросоюза в Испании обвинил РФ в «организации кампании угроз и дезинформации против Армении», «гибридных атаках» в преддверии Брюссельской встречи 5 апреля, попытках продиктовать интересы Армении, а также заявил о «вторжении России в Украину».

По словам Карасина, данные высказывания вызвали «крайне негативную реакцию у российской общественности». Он отметил, что комитет получил «множество обращений от своих избирателей с просьбами пояснить, отражают ли откровенно слова Симоняна официальную позицию Нацсобрания Армении».

В связи с этим Карасин попросил Ереван пояснить, от «чьего имени он выступал на конференции и насколько изложенные им оценки соответствуют союзническим отношениям между РФ и Арменией и многовековым узам дружбы между народами». Он указал, что направил письмо по дипломатическим каналам.