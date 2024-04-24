Путина возмутило количество выплат пострадавшим в паводках

Президент России Владимир Путин возмутился заявлением министра чрезвычайных ситуаций Александра Куренкова о количестве выплат пострадавшим в паводках. Глава ведомства доложил, что в регионах 46 тысяч человек получили помощи на сумму более 1 млрд рублей. В то время как, по словам Путина, всего было подано свыше 400 тысяч соответствующих заявок.

«По соотношению, сколько подано и сколько получено… Передо мной ваша записка: принято более 400 тысяч заявлений. Выдано 46 тысяч — чуть более 10%. И во всех субъектах тоже самое в процентном соотношении. Что так мало то?», — возмутился президент в ходе совещания по вопросам ликвидации последствий паводков.

Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

В свою очередь губернатор Оренбургской области Денис Паслер пояснил, что проводится разъяснительная работа. По его словам, «заявки подают все, а не только в границах подтопленных территорий». Путин задал вопрос «кто все?». Паслер пояснил, что не только подтопленные территории, но и «целиком город».