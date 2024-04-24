Патрушев: Киев с 2014 года убил около 17 тысяч мирных жителей
Правительство Украины несет ответственность за гибель примерно 17 тысяч мирных жителей, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. News.ru
«С 2014 года на Украине киевскими властями убиты около 17 тыс. мирных жителей, из них порядка 400 детей», — подчеркнул он. RT на русском
По оценке секретаря Совбеза РФ, масштаб военных преступлений и преступлений против человечности, совершаемых Киевом, наглядно свидетельствует об опасности и пагубности идеологии нацизма, которую «коллективный Запад целенаправленно взращивал на Украине последние несколько десятилетий». ТАСС
Рамблер: главные новости