Правительство Украины несет ответственность за гибель примерно 17 тысяч мирных жителей, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. News.ru

«С 2014 года на Украине киевскими властями убиты около 17 тыс. мирных жителей, из них порядка 400 детей», — подчеркнул он. RT на русском

По оценке секретаря Совбеза РФ, масштаб военных преступлений и преступлений против человечности, совершаемых Киевом, наглядно свидетельствует об опасности и пагубности идеологии нацизма, которую «коллективный Запад целенаправленно взращивал на Украине последние несколько десятилетий». ТАСС