Песков оценил значимость Ельцина для России

Значение и роль первого российского президента Бориса Ельцина трудно переоценить, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. 23 апреля исполнилось 17 лет со дня смерти политика, передает РИА Новости.

Сказать это в двух словах, это было бы неверно. Роль Ельцина в становлении современной России трудно переоценить, — отметил Песков.

Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал, что, когда РФ руководил Борис Ельцин, 25 лет назад, на него было много рычагов воздействия. Он также признал, что в то время страна была зависима от различных механизмов.

Путин указал, что страна была в слабом состоянии и зависела от различного рода финансовых и политических инструментов. По словам президента, Россия на тот момент утратила значительную часть своего суверенитета.

Также Путин признался, что предупреждал Ельцина о своей неготовности баллотироваться в президенты. Он заявил, что масштаб задач, которые были поставлены перед ним, просто огромен.

По словам главы государства, он не боялся этой должности, а просто понял, что проблем будет становиться больше с каждым днем. Президент отметил, что тогда он переживал, что может сделать все еще хуже. Однако сейчас, подчеркнул Путин, он бы ответил так же.