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Песков оценил значимость Ельцина для России

Значение и роль первого российского президента Бориса Ельцина трудно переоценить, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. 23 апреля исполнилось 17 лет со дня смерти политика, передает РИА Новости.

Песков оценил значимость Ельцина для России
© globallookpress.com
Сказать это в двух словах, это было бы неверно. Роль Ельцина в становлении современной России трудно переоценить, — отметил Песков.

Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал, что, когда РФ руководил Борис Ельцин, 25 лет назад, на него было много рычагов воздействия. Он также признал, что в то время страна была зависима от различных механизмов.

Путин указал, что страна была в слабом состоянии и зависела от различного рода финансовых и политических инструментов. По словам президента, Россия на тот момент утратила значительную часть своего суверенитета.

Также Путин признался, что предупреждал Ельцина о своей неготовности баллотироваться в президенты. Он заявил, что масштаб задач, которые были поставлены перед ним, просто огромен.

По словам главы государства, он не боялся этой должности, а просто понял, что проблем будет становиться больше с каждым днем. Президент отметил, что тогда он переживал, что может сделать все еще хуже. Однако сейчас, подчеркнул Путин, он бы ответил так же.

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