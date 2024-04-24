Песков назвал причину милитаризации Британии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал милитаризацию Великобритании попыткой скрыть внутренние проблемы в экономике. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что многие пытаются использовать складывающуюся геополитической ситуацию, сознательно эскалируя ее. В частности, так делает Лондон.

«Им приходится с одной стороны зажимать пояса, гражданам Великобритании приходится не очень просто. Поэтому такая милитаризация определенного сегмента экономики — это и есть такой камуфляж на фоне этих трудностей», — сказал Песков.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что власти собираются увеличивать оборонные расходы. К 2030 году Лондон хочет достичь отметки в 2,5% ВВП — это не менее 87 млрд фунтов стерлингов на военные нужды каждый год. Таким образом страна станет второй в НАТО после США по объему трат на оборону.