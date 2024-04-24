В Кремле высказались о подозрениях в госизмене задержанного замглавы Минобороны
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал слухами появившуюся информацию о подозрении задержанного заместителя главы Минобороны России (МО) Тимура Иванова в госизмене. Высказывание пресс-секретаря президента по этому поводу опубликовал ТАСС.
Песков отметил, что в деле задержанного замглавы пока ничего неизвестно и «много перетолков».
«Нужно ориентироваться на официальную информацию. Будет следствие. Здесь какие-то рассуждения — не что иное как спекуляция вокруг этого дела», — пояснил представитель Кремля.
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