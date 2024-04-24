В Кремле высказались о подозрениях в госизмене задержанного замглавы Минобороны

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал слухами появившуюся информацию о подозрении задержанного заместителя главы Минобороны России (МО) Тимура Иванова в госизмене. Высказывание пресс-секретаря президента по этому поводу опубликовал ТАСС.

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Песков отметил, что в деле задержанного замглавы пока ничего неизвестно и «много перетолков».