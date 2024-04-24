Депутат из партии «Яблоко» оспорил свой статус иноагента в суде

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, заместитель председателя партии «Яблоко» Борис Вишневский (признан в РФ иностранным агентом) оспорил в суде свой статус «иностранного агента». Об этом сообщает «Фонтанка».

24 апреля депутат направил в суд два административных исковых заявления. В иске, направленном в Василеостровский суд, указано, что Вишневский не находится «под иностранным влиянием», а его деятельность связана исключительно с реализацией его конституционных прав.

В иске в Октябрьский суд заявлено, что решение министерства юстиции о включении его в список иноагентов препятствует депутатской деятельности Вишневского и тем самым вступает в противоречие с Конституцией Российской Федерации и действующим законодательством.

О том, что Вишневский внесен в список иноагентов, стало известно 29 марта 2024 года. По данным «Фонтанки», после этого его исключили из комиссии Василеостровского района по сносу аварийных домов, а также из комиссии по землепользованию и застройке Центрального района, куда он был направлен как депутат парламента.

Ранее Земфира (признана в РФ иностранным агентом) подала жалобу на отказ снять с нее статуса иноагента.