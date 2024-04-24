Обращение Путина к участникам международной встречи по безопасности: главное

Президент России Владимир Путин обратился сегодня к участникам 12-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, затронув вопросы международного терроризма и формирования многополярного мира. Стенограмма его выступления опубликована на сайте Кремля.

Международный терроризм

Президент России отметил, что одной из самых серьезных угроз продолжает оставаться международный терроризм, при этом методы преступников становятся «все более изощренными и варварскими».

«Цель совершаемых в разных регионах мира терактов, за которыми стоят не только радикальные группировки, но и спецслужбы некоторых стран, – это подрыв конституционных основ и дестабилизация суверенных государств, разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды», – заявил Владимир Путин.

Глава государства привел в пример теракт в «Крокус Сити Холл», заметив, что расследование продолжается и никто из участников «этого подлого преступления», включая заказчиков, спонсоров и организаторов «не должен уйти от справедливого возмездия».

Информационная безопасность

Также глава России в своем выступлении назвал одним из приоритетных вопросов, который будет поднят на международной встрече по безопасности, защиту информационного пространства от внешних и внутренних угроз.

По словам Владимира Путина, такая защита важна в том числе и для «социальной стабильности и развития экономик».

«Твердо убеждены: мировому сообществу надо системно и последовательно создавать единые, юридически обязывающие нормы и принципы поведения государств в информационной сфере», – заметил президент.

Формирование многополярного мира

Глава государства также особо остановился в своей приветственной речи на формировании многополярного мира и сохранении и защите традиционных духовно-нравственных ценностей.

«Как показывает исторический опыт, последовательно и независимо развиваются те страны, которые берегут национальную идентичность и самобытность своих народов, чтут память предков и при этом с уважением относятся к другим культурам и традициям», – подчеркнул он.

При этом глава государства заверил, что Россия готова работать над формированием многополярного мироустройства и укреплением глобальной безопасности со всеми, кто в этом заинтересован.

Напомним, что 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. Террористы расстреляли людей перед концертом группы «Пикник» и устроили пожар в здании. Жертвами стали 144 человека, ранения и различные травмы получили более 550 человек.

5 апреля в Следственном комитете сообщили, что в телефонах фигурантов дела оказались фотографии людей в камуфляже с украинским флагом. Затем ФСБ показала кадры допроса фигурантов. По словам одного из них, координатор теракта сказал им ехать на Украину, где они смогут получить плату за преступление – по одному миллиону рублей на человека.