$93.29+0.0499.56+0.20
Войти в почту

Обращение Путина к участникам международной встречи по безопасности: главное

Президент России Владимир Путин обратился сегодня к участникам 12-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, затронув вопросы международного терроризма и формирования многополярного мира. Стенограмма его выступления опубликована на сайте Кремля.

Обращение Путина к участникам международной встречи по безопасности: главное
© globallookpress.com

Международный терроризм

Президент России отметил, что одной из самых серьезных угроз продолжает оставаться международный терроризм, при этом методы преступников становятся «все более изощренными и варварскими».

«Цель совершаемых в разных регионах мира терактов, за которыми стоят не только радикальные группировки, но и спецслужбы некоторых стран, – это подрыв конституционных основ и дестабилизация суверенных государств, разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды», – заявил Владимир Путин.

Глава государства привел в пример теракт в «Крокус Сити Холл», заметив, что расследование продолжается и никто из участников «этого подлого преступления», включая заказчиков, спонсоров и организаторов «не должен уйти от справедливого возмездия».

Информационная безопасность

Также глава России в своем выступлении назвал одним из приоритетных вопросов, который будет поднят на международной встрече по безопасности, защиту информационного пространства от внешних и внутренних угроз.

По словам Владимира Путина, такая защита важна в том числе и для «социальной стабильности и развития экономик».

«Твердо убеждены: мировому сообществу надо системно и последовательно создавать единые, юридически обязывающие нормы и принципы поведения государств в информационной сфере», – заметил президент.

Формирование многополярного мира

Глава государства также особо остановился в своей приветственной речи на формировании многополярного мира и сохранении и защите традиционных духовно-нравственных ценностей.

«Как показывает исторический опыт, последовательно и независимо развиваются те страны, которые берегут национальную идентичность и самобытность своих народов, чтут память предков и при этом с уважением относятся к другим культурам и традициям», – подчеркнул он.

При этом глава государства заверил, что Россия готова работать над формированием многополярного мироустройства и укреплением глобальной безопасности со всеми, кто в этом заинтересован.

Напомним, что 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. Террористы расстреляли людей перед концертом группы «Пикник» и устроили пожар в здании. Жертвами стали 144 человека, ранения и различные травмы получили более 550 человек.

5 апреля в Следственном комитете сообщили, что в телефонах фигурантов дела оказались фотографии людей в камуфляже с украинским флагом. Затем ФСБ показала кадры допроса фигурантов. По словам одного из них, координатор теракта сказал им ехать на Украину, где они смогут получить плату за преступление – по одному миллиону рублей на человека.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости