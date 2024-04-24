Киевский режим с 2014 года убил около 17 тыс. мирных жителей на Украине, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«С 2014 года на Украине киевскими властями убиты около 17 тыс. мирных жителей, из них порядка 400 детей», — цитирует его ТАСС.

Патрушев добавил, что ранения получили более 32 тыс. человек.

По его словам, масштаб военных преступлений, совершаемых киевским режимом, свидетельствует об опасности и пагубности идеологии нацизма, которую коллективный Запад целенаправленно взращивал на Украине уже несколько десятилетий.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что трибунал над киевским режимом рано или поздно произойдёт.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что память о подвиге советского народа — это источник мужества и стойкости в борьбе с силами неофашизма и Россия сделает всё, чтобы враги исчезли с лица земли.