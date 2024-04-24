Путин призвал к справедливому возмездию для виновных в теракте в «Крокусе»

Все заказчики, спонсоры и организаторы теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» должны быть наказаны, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам международной встречи по безопасности. По его словам, никто не должен уйти от справедливого возмездия, передает Кремль. Глава государства добавил, что специалисты продолжают расследование этого «подлого преступления».

Спецслужбы и правоохранительные органы России продолжают выяснять, изучать все детали этого подлого преступления. Выявляют его участников, включая заказчиков, спонсоров, организаторов. Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия, — заявил президент.

По последним данным, в результате теракта, произошедшего 22 марта, погибли 144 человека, пострадали 551. По делу о произошедшем арестованы 11 человек, в том числе 4 непосредственных исполнителя.