Путин сообщил о росте мощности БАМа втрое за 12 лет

Пропускная способность Байкало-Амурской магистрали (БАМ) выросла втрое за последние 12 лет и продолжает расти. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время церемонии вручения госнаград по случаю 50-летия БАМа, его слова приводит агентство ТАСС.

«В текущем году провозная способность магистрали составила почти 42 миллиона тонн. За последние 12 лет она выросла в три раза. И объем грузовых перевозок по БАМу продолжает расти», — рассказал глава государства.

Он добавил, что за ближайшие 10 лет мощность Восточного полигона, объединяющего Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали, должна выйти на уровень 270 миллионов тонн в год. По словам Путина, достижение такого показателя даст возможность «более широко осваивать природные ресурсы в зоне притяжения БАМа и Транссиба», а также даст толчок для открытия промышленных комплексов, создания современных рабочих мест, развития социальной инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Президент напомнил, что в 2024 году запускается очередной третий этап развития БАМа и Транссиба, направленный на увеличение пропускной способности Восточного полигона железных дорог. Он подчеркнул, что данный проект — так же, как и у предшественников — реализуется с привлечением передовых технологий и инженерных решений.

«Сформируем дополнительный спрос на продукцию отечественных машиностроительных и металлургических предприятий, на услуги строительного комплекса и целого ряда других отраслей», — уточнил глава государства.

Путин добавил, что в данный момент стоит масштабная задача про прокладке сплошных вторых путей на всем протяжении БАМа. «По сути, ввести в строй более 300 инфраструктурных объектов, включая дублеры Северомуйского, Кузнецовского и Кодарского тоннелей, а также мост через Амур», — поделился информацией он.

Глава государства также заявил, что он убежден в том, что все намеченные планы по развитию БАМа будут реализованы, что позволит увеличить экспортные и транзитные возможности страны.

«Сделаем это на благо России и нашего народа», — заключил он.

Ранее Владимир Путин пообещал увеличить провозную способность Восточного полигона на 37 миллионов тонн к 2030 году.