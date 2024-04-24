Захарова обвинила ЮНЕСКО в «умышленном бездействии» после гибели военкора

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала ЮНЕСКО за отсутствие реакции на убийство военкора Семена Еремина. Она написала в своем Telegram-канале, что нынешнее руководство подрывает авторитет ЮНЕСКО.

О гибели военкора «Известий» Семена Еремина стало известно 19 апреля. Сообщалось, что он погиб в результате атаки украинского FPV-дрона. Корреспондент получил ранение, когда снимал репортаж в Запорожской области.

Захарова заявила, что вопреки опознавательным знакам прессы ВСУ «целенаправленно и хладнокровно» атаковали его дронами с разрывными боеприпасами.

«Многие военкоры отмечают, что принятые во всем мире обозначения корреспондентов и журналистов наоборот служат для адептов киевского режима лакомой мишенью», — написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Захарова подчеркнула, что в обязанности главы ЮНЕСКО Одри Азуле входит реагирование на нападения и убийства журналистов.

Однако Азуле, глава крупнейшей гуманитарной организации, до сих пор не дала оценок «кровавой вакханалии киевских преступников и убийц», заявила Захарова.

«Как не было их [оценок] и в случае с другими погибшими от рук неонацистов и их агентуры журналистов, военкоров и представителей медиасферы», — подчеркнула Захарова.

Она обвинила руководство ЮНЕСКО в «хроническом умышленном бездействии», девальвирующем достижения и подрывающем авторитет организации. Захарова добавила, что речь также идет о неисполнении руководителями ЮНЕСКО своих прямых обязанностей, за которые страны-члены платят взносы.