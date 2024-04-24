В Совфеде заявили о возможных кадровых перестановках в составе кабмина

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что кадровые перестановки в новом составе кабмина возможны, но его костяк останется и продолжит стабильно работать. Ее слова передает РИА Новости.

Матвиенко отметила, что Совфед позитивно оценивает работу нынешнего состава правительства в очень непростое время с новыми вызовами и угрозами. Она напомнила, что Россия намного лучше других стран прошла пандемию коронавируса, а в условиях беспрецедентных санкций и попыток сдерживать развитие РФ кабмину удалось обеспечить стабильность, уверенное экономическое и социальное развитие и достаточно высокие темпы роста.

Матвиенко высказалась об укрупнении регионов России

В начале апреля президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить для экономики страны не менее чем четвертое место в числе крупнейших в мире по показателю ВВП по паритету покупательной способности. Кабмин должен предоставить главе государства отчет по этому вопросу до 31 марта 2025 года, а затем делать ежегодные доклады.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новый состав правительства России будет сформирован Путиным при участии парламента, но общий процесс подбора кадров проходит без широкой огласки.