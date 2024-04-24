Антонов: США подсаживают страны на свое топливо

Соединенные Штаты наращивают добычу сырья в стране и подсаживают союзников на американское топливо, транслируя лозунги об угрозе глобального потепления. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Транслируя на публику лозунги об экзистенциальной угрозе от потепления планеты и подталкивая другие государства к отказу от использования ископаемого топлива, Соединенные Штаты усиленными темпами наращивают добычу сырья внутри страны. Подсаживают союзников на собственный газ на десятилетия вперед", - говорится в комментарии посла, размещенном в Telegram-канале российского диппредставительства. Антонов подчеркнул, что американские власти "блещут лицемерием" и не считают такую ситуацию "недопустимой зависимостью".

Он также добавил, что США под энергобезопасностью понимают доминирование на рынках, полное подчинение сателлитов и отсутствие любой конкуренции.