Медведев назвал приоритет РФ

Приоритетом в научно-технологической сфере России должны стать меры, позволяющие максимально противодействовать давлению на РФ извне. Об этом заявил зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Он указал, что в настоящее время действует прогноз научно-технологического развития РФ, который был утвержден десять лет назад. По мнению Медведева, его нужно «не просто откорректировать, а сформировать на иной основе».

«Естественным приоритетом для государства сегодня становятся те меры, которые позволяют полностью использовать наш потенциал во всех областях, и, конечно, максимально противодействовать давлению и даже, скажем прямо, агрессии, которую мы сейчас испытываем», — сказал Медведев на заседании президиума Совета при президенте по науке и образованию.

Он отметил, что данный комплекс задач выходит за рамки оборонных нужд и должен включать в себя импортозамещение, совершенствование системы подготовки специалистов максимально высокого уровня, поддержку ученых, исследователей и технологов, укрепление и расширение международного сотрудничества со странами-партнерами РФ.