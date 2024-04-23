Выделение Великобританией нового пакета военной помощи Украине неслучайно совпало с решением Киева прекратить предоставлять консульские услуги своим гражданам призывного возраста за рубежом. Такое заявление сделали в посольстве России в Лондоне, передает «РИА Новости».

В дипмиссии считают, что данное совпадение должно заставить задуматься о «гуманитарном аспекте анонсированного британского военного транша».

«Эта новость неслучайно совпала с решением Киева прекратить предоставление консульских услуг проживающим за рубежом украинским мужчинам призывного возраста», — добавили там.

По мнению посольства, таким образом режим Владимира Зеленского исполняет часть своей «сделки», которая заключается в том, чтобы «загнать побольше собственных граждан на передний край проспонсированного Западом "конфликта по договоренности" против России». При этом в дипмиссии отметили, что в Великобритании еще есть думающие люди, осознающие, что происходящее грозит Украине и ее гражданам катастрофическим сценарием.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил о выделении Киеву дополнительных 500 миллионов фунтов стерлингов военной помощи. Также Лондон намерен поставить Украине огромное количество военного оборудования, которое включает в себя, в том числе, крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.