Посольство РФ прокомментировало американский доклад по Украине

Российское посольство в Вашингтоне прокомментировало доклад Пентагона по ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Как отметили в посольстве, у США не выходит игнорировать «вопиющие нарушения прав и свобод» на Украине. При этом дипломаты добавили, что Белый дом все еще пытается выгородить «своих марионеток».

«США уже не в силах "закрывать глаза" на неприкрытые и вопиющие случаи нарушения киевским режимом основополагающих прав и свобод, включая произвольные задержания, угрозы физической расправы в адрес журналистов, тотальную коррупцию в судах и правительстве», — сказано в сообщении посольства.

Ранее посольство России в Великобритании отреагировало на новый пакет помощи Украине.