Рябков: США давят на Мексику в вопросе недопуска россиян на рейсы Turkish Airlines

Причина недопуска россиян на рейсы авиакомпании Turkish Airlines, следующие в Мексику, заключается в давлении Вашингтона на власти страны. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Конкретно применительно к Мексике о причине, я думаю, легко догадаться. Она в том давлении, которое оказывается на власти этой страны из Вашингтона", - указал высокопоставленный дипломат, комментируя причину инцидентов с недопуском граждан РФ на рейсы турецкой авиакомпании.

При этом Рябков напомнил, что трудности возникают не только на рейсах Turkish Airlines, направляющихся в Мексику. "С этой проблемой столкнулись и российские граждане, направляющиеся в некоторые другие латиноамериканские страны. Мы, разумеется, тему обсуждаем", - пояснил замглавы МИД РФ.

"В целом довольно много вопросов такого рода требуют ускоренного решения, - продолжил он. - Это не только консульские вопросы, не только вопросы, относящиеся к теме свободного перемещения как неотъемлемого права любого человека, но и вопросы о том, насколько страны готовы проводить независимый курс по значимым для нас сюжетам. Мы, не спрямляя углы и не пытаясь ничего приукрасить или как-то смягчить, отработаем со всеми, кто в это вовлечен".

С конца февраля участились случаи недопуска россиян на рейсы авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула в Латинскую Америку. Посольство РФ в Анкаре на своем сайте во вторник утром сообщило, что, несмотря на запросы в компанию и МИД Турции, представители турецкой стороны не дают никаких письменных объяснений по поводу причин происходящего. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что проблему с отказами россиянам в перелетах на рейсах авиакомпании Turkish Airlines удастся решить благодаря дружественным отношениям между Москвой и Анкарой. Также в российском посольстве в Мексике информировали ТАСС, что власти страны занимаются проблемой недопуска россиян на рейсы турецкой авиакомпании.