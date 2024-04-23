Посольство РФ в Лондоне прокомментировало новую помощь Киеву

Деньги, которые могли бы решить некоторые проблемы Великобритании, пойдут на новую помощь Украине, где канут в «черную дыру». Такое заявление сделали в посольстве России в Лондоне, передает «РИА Новости».

Дипмиссия обвинила власти Великобритании в растрачивании средств своих налогоплательщиков, поскольку их решение помочь Киеву с помощью очередной «подачки» изменить неутешительную динамику конфликта на Украине для Запада продиктовано «отчаянием».

«В украинскую "черную дыру" безвозвратно канут те деньги, которые могли бы быть направлены на купирование наиболее болезненных симптомов остро ощущаемого здесь "кризиса стоимости жизни"», — добавили в посольстве.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил о выделении Киеву дополнительных 500 миллионов фунтов стерлингов военной помощи. Также Лондон намерен поставить Украине огромное количество военного оборудования, которое включает в себя, в том числе, крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.