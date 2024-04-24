Канцлеру Олафу Шольцу надо позвонить американскому президенту Джо Байдену и узнать, можно ли главе российского государства цитировать немецкого философа Иммануила Канта. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По мнению Шольца, Президент России Владимир Путин «не имеет права» ссылаться на Канта в своих выступлениях, а также пытаться «присвоить Канта и его труды», о чем писала газета Zeit. Реагируя на это, руководитель пресс-службы Правительства Калининградской области Дмитрий Лысков отметил, что РФ внесла огромный вклад в увековечение памяти философа, ко всему прочему, Кант был подданным российской короны.

Немецкий философ родился в Кенигсберге (ныне Калининград) и почти никогда не покидал город.

В МИД РФ назвали высказывания Шольца трагикомичными.

«Олафу Шольцу нужно позвонить Байдену и попросить, чтобы Байден уточнил у Канта, можно ли Путину его цитировать. Мне кажется, прекрасная рабочая схема», — сказала Захарова.

Диплома убеждена, что Германия должна думать о сохранении собственной культуры, но сейчас память о ней сохраняет РФ.

В начале апреля в России прошло празднование 300-летия Канта. В Калининградской области прошли мероприятия, на которых собрались представители Азербайджана, Индии, Камбоджи, Латвии, Ливана, Молдовы, Норвегии, Пакистана, США, Турции, ЮАР и других государств. Подробнее об этом читайте в материале «Парламентской газеты».