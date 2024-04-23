Путин встретился с новым председателем ВС РФ Ириной Подносовой

Владимир Путин во вторник провел встречу в Кремле с новым председателем Верховного суда Ириной Подносовой. Президент пожелал ей успехов и призвал разобраться с загруженностью судов.

© Российская Газета

"Это очень важная - даже не должность, важная миссия, потому что это отдельная ветвь власти в стране и очень важная составляющая всего государственного устройства", - сказал Путин, обращаясь к Подносовой в начале встречи.

Напомним, Совет Федерации назначил Ирину Подносову председателем Верховного суда 17 апреля.

Путин отметил, что она уже давно работает в судебной системе.

"Всю жизнь практически, прошли все этапы, на протяжении уже нескольких лет были заместителем председателя Верховного суда", - сказал он. Президент описал большой опыт нового председателя ВС в разных сферах. "Работали и по уголовному судопроизводству, и по линии арбитражных судов - все есть для того, чтобы надежно осуществлять эту функцию, достойно, на хорошем профессиональном уровне", - сказал он.

Путин также отметил вклад Вячеслава Лебедева, который 35 лет возглавлял Верховный суд страны, в укрепление правопорядка и развитие судебной системы. Но остались и нерешенные вопросы.

"Конечно, в таком огромном деле всегда много вопросов, один из них - это загруженность судов. И в этой связи - вы знаете - разные предложения сформулированы, в том числе и Верховным судом. Надо с этим как следует разобраться, поработать", - призвал Путин.

Президент напомнил, что ряд решений, предложенных ВС, находятся сейчас на рассмотрении в парламенте.

"Я вас прошу тоже этим заняться. Там есть вопросы тонкие, связанные с возможностью принятия внесудебных решений, в том числе по задолженности", - сказал глава государства, подчеркнув, что должен быть контроль всех этих вопросов со стороны судов.

Ирина Подносова, в свою очередь, поблагодарила президента за доверие в связи с назначением на эту должность.

"И конечно, заступая на этот пост после такого выдающегося юриста, руководителя, как Вячеслав Михайлович Лебедев, - это, конечно, очень большая ответственность", - сказала она.

Подносова подчеркнула, что коллектив Верховного суда и весь судейский корпус, который сегодня действует, был сформирован именно при участии Лебедева.

"Это судейское сообщество профессионалов, которые готовы и имеют возможность выполнять все поставленные перед судебной системой задачи", - отметила она.

Новый председатель Верховного суда также заверила, что положит все силы, знания и опыт на продолжение дела Лебедева по укреплению и совершенствованию судебной системы.