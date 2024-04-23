Патрушев провел переговоры с коллегами из Вьетнама, Восточного Тимора и Мьянмы

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на полях международной встречи по безопасности в Санкт-Петербурге провел отдельные переговоры с министром общественной безопасности Вьетнама То Ламом, генеральным командующим национальной полицией Восточного Тимора Энрике да Коштой и советником по национальной безопасности Мьянмы Мо Ауном.

Как сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ, в беседах обсуждались "вопросы двустороннего сотрудничества по линии правоохранительных ведомств, спецслужб и органов юстиции, а также ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе".