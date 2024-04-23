СФ рекомендует ГП обратить внимание на выполнение плана поставок вооружения в армию

Совет Федерации намерен рекомендовать Генпрокуратуре обратить особое внимание в рамках надзорных мероприятий на выполнение плана-графика поставок наиболее востребованного вооружения и военной техники в армию и целевое расходование средств на оборону. Такая рекомендация содержится в проекте постановления СФ о докладе генпрокурора РФ, посвященном состоянию законности и правопорядка в России (имеется в распоряжении ТАСС).

"Рекомендовать Генеральной прокуратуре РФ продолжить осуществление надзора за исполнением законодательства, регулирующего сферу оборонно-промышленного комплекса, обратив особое внимание на реализацию плана-графика поставок наиболее востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники, средств поражения, целевое расходование бюджетных средств, предусмотренных на обеспечение национальной обороны", - говорится в документе, который поддержал на заседании профильный комитет СФ по конституционному законодательству и госстроительству.

Проект постановления будет рассмотрен на пленарном заседании 24 апреля. В нем уточняется, что речь идет в том числе о средствах, выделенных в рамках государственного оборонного заказа на оснащение вооруженных сил, других войск и воинских формирований и органов современным вооружением, военной и спецтехникой. Также сенаторы предлагают обратить внимание на развитие военной и социальной инфраструктур, выполнение мероприятий по техническому перевооружению производственных мощностей промышленных предприятий.

Кроме того, Генпрокуратуре рекомендуется при осуществлении надзорной деятельности добиваться соблюдения прав и социальных гарантий военнослужащих, в том числе участников специальной военной операции, и членов их семей. Особое внимание, отмечается в проекте, следует уделить вопросам медицинской реабилитации лиц, получивших ранения, и лекарственного обеспечения и оказания им психологической помощи. Также парламентарии призывают содействовать обеспечению доступности и качества медицинской помощи, социального обслуживания и социальной защиты, включая социальное обеспечение, на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Еще одна рекомендация касается надзора за исполнением законодательства при управлении имуществом предприятий и организаций, расположенных на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, учете и вовлечении в хозяйственный оборот объектов недвижимости.