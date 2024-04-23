Патрушев: Москва и Пекин будут укреплять сотрудничество спецслужб

Москва и Пекин намерены усиливать сотрудничество по линии спецслужб и правоохранительных органов. Об этом секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил во время переговоров на полях международной конференции по безопасности с членом Политбюро ЦК Компартии Китая, секретарем политико-юридической комиссии Чэнь Вэньцином.

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"Нацелены на продолжение диалога по вопросам дальнейшего укрепления сотрудничества правоохранительных органов и спецслужб, в том числе в рамках консультаций по общественной безопасности, юстиции и правопорядку", - сказал секретарь Совбеза.

По его словам, партнерство России и Китая является образцом взаимодействия крупных держав в современном мире, строится на принципах взаимного уважения и равноправия, глубокого доверия, невмешательства во внутренние дела друг друга. Как отметил Патрушев, дальнейшее укрепление всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с КНР является приоритетом внешней политики России.

"Наша страна уделяет первостепенное внимание развитию сотрудничества с Китаем во всех сферах и наращиванию координации на международной арене", - констатировал секретарь СБ РФ.

В свою очередь Чэнь Вэньцин напомнил о трагических событиях, которые произошли в Подмосковье в марте. Он отметил, что после чудовищного теракта, унесшего жизни множества людей, председатель КНР Си Цзиньпин от имени китайского правительства и китайского народа сразу же направил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями.

"Китайская сторона категорически выступает против терроризма во всех его проявлениях, осуждает данный теракт, а также поддерживает все усилия российской стороны, направленные на обеспечение национальной безопасности", - добавил член ЦК КПК.

Он также выразил российскому народу соболезнования в связи с терактом.