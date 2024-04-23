Ни одна страна не сделала больше, чем Россия, для увековечивания памяти философа Иммануила Канта. Как сообщает РИА Новости, так пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков прокомментировал заявление канцлера Германии Олафа Шольца о философе.

Ранее на приуроченной к 300-летию Канта церемонии Шольц заявил, что у президента России Владимира Путина «нет ни малейшего основания» цитировать немецкого философа.

Лысков подчеркнул, что Россия сделала многое, чтобы сохранить память о Канте и увековечить его учения. Сам мыслитель до своей смерти оставался российским подданным.

«Мне кажется это больше любых слов всех возможных немецких политиков показывает позицию великого философа относительно России», — подчеркнул представитель главы региона.

Он также напомнил, что недавно губернатор Антон Алиханов уже обращал внимание на попытки Запада «прикрыться кантовским наследием».