Названа дата инаугурации Путина

Глава комитета Совета Федерации по Конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас подтвердил, что инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая, накануне сенаторы пройдут ПЦР-тестирование.

«У нас инаугурация [президента] 7 [мая]. Будет информация по поводу тестирования. Стандартная процедура. Один раз. Она будет 6-го», – сказал Клишас на заседании комитета, передает ТАСС.

Согласно закону, избранный президент приступает к исполнению полномочий по истечении шести лет со дня вступления в должность главы государства, избранного на предыдущих выборах. В 2018 году инаугурация Путина состоялась 7 мая.

Напомним, в марте Путин победил на президентских выборах, за него проголосовали 87,28% избирателей. В середине апреля ему вручили удостоверение президента России на новый срок полномочий.