Патрушев поблагодарил Додика за принципиальную позицию по украинскому кризису

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев поблагодарил президента Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорада Додика за твердую и последовательную позицию по украинскому кризису.

"Отмечаем совпадение наших подходов к ситуации на Балканах, в Европе и в мире в целом. Нам хорошо известно, что на Баня-Луку оказывается беспрецедентное давление", - сказал Патрушев на встрече с Додиком.

"В данном контексте нам особенно ценна принципиальная позиция против присоединения к санкциям, ваша твердая и последовательная линия по украинскому кризису", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

Патрушев выразил признательность Додику за решение объявить траур в память жертв терактов в "Крокус Сити холле".

"Важную роль в углублении двустороннего взаимодействия играют ваши личные доверительные контакты с президентом России Владимиром Путиным", - отметил Патрушев.