Возможная поставка ракет ATACMS Украине существенно не отразится на ходе боевых действий в зоне военной спецоперации, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Газета.Ru

Она подчеркнула, что Вооруженные силы РФ будут сбивать ракеты ATACMS в зоне специальной военной операции так же, как и все другие поставленные Киеву. RT на русском

По ее словам, передача Киеву этих ракет является «показательным выступлением» перед выборами президента США. «Им надо к выборам подойти героями», — отметила глава Совфеда. Lenta.ru