В Госдуме заявили, что на Украине готовят «зеленую улицу» для колонистов с Запада

Мотив переименования городов и поселков на Украине в Новый Париж и Шампань выглядит как подготовка «зеленой улицы» для западных колонистов. Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

Ранее в Верховную раду внесли законопроект о переименовании более 340 населенных пунктов на Украине. В частности, предлагается переименовать село Победа в Житомирской области в село Дидушанка, село Пушкино в Закарпатье — в Межлесное, село Первого мая под Киевом — в Роськe. В Одесской области предлагается изменить название села Надеждовка в Шампань, города Южное в Порт-Анненталь, а села Роща — в Новый Париж.

В Госдуме ответили Зеленскому на вопрос о том, что «не так с украинцами»

Говырин отметил, что мотив переименования выглядит как подготовка территорий для переселенцев с Запада, в том числе наемников Вооруженных сил Украины и военачальников.

«Там и немецкие названия новые есть, их пытаются подкрепить и оправдать разными небылицами якобы из истории украинской государственности», — сказал депутат.

Парламентарий добавил, что переименование городов и сел является плодом деятельности некоего института, когда-то созданного экс-президентом Украины Виктором Ющенко. Сейчас он продолжает заниматься «мифологизацией и конструированием» истории Украины, чтобы окончательно «запутать простых людей и отвлечь от реальных проблем».