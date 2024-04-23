Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «настоящей сегрегацией» доклад Госдепартамента США о ситуации с правами человека в мире. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Ранее Госдеп США опубликовал доклад о ситуации с правами человека в разных странах по состоянию на конец 2023 года. В докладе подчеркивается, что были зафиксированы серьезные случаи нарушений прав человека властями Украины, когда руководство страны не предприняло никаких действий, чтобы наказать виновных.

Захарова обвинила Зеленского в вымарывании украинцев

В Госдепе заявили о «достоверной информации о насильственных исчезновениях, пытках и жестоком, бесчеловечном или унизительном обращении, тяжелых и угрожающих жизни условиях содержания под стражей», а также о «серьезных проблемах с независимостью» украинских судов и об ограничении свободы слова в стране.

Также Госдеп обвинил Россию в нарушениях прав человека в ходе конфликта на Украине.

Захарова раскритиковала Госдеп за отсутствие упоминания в докладе гибели американского блогера Гонсало Лиры. 55-летний Лира, блогер с гражданством США и Чили, был арестован на Украине по статье об оправдании действий России. Отец Лиры сообщал, что его сын умер в больнице - находившемуся в изоляторе блогеру потребовалась медицинская помощь, которую ему не оказывали в течение нескольких месяцев.

«Про американского журналиста Гонсало Лиру, которого убили в украинских застенках, в докладе ни слова. Тогда на основе каких критериев Госдеп готовит подобные доклады?» - подчеркнула Захарова.

Она добавила, что власти США активно вступаются за журналиста The Wall Street Jornal Эвана Гершковича, арестованного по делу о шпионаже, хотя он был «пойман с поличным во время передачи секретных документов».