Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко подчеркнула, что решение Соединённых Штатов оказать помощь Киеву не имеет никакого отношения к интересам самой Украины.

Об этом политик сказала в интервью генеральному директору международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселёву.

«Конечно, никакого отношения к интересам Украины это не имеет», — подчеркнула Матвиенко.

Ранее в Белом доме сообщили, что Вашингтон в скором времени выделит новый пакет военной помощи Украине.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение палаты представителей США о помощи киевским властям ещё больше обогатит США и ещё больше разорит Украину.