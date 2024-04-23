Пискарев призвал россиян не участвовать в акциях против закона об иноагентах в Грузии

Гражданам РФ, находящимся в Грузии, следует воздержаться от участия в акциях против закона об иноагентах. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Релоканты из России в эти дни бравируют своим массовым участием в уличных акциях в Грузии против закона об иноагентах", - отметил Пискарев в своем Telegram-канале.

По его словам, такое поведение "неудивительно", так как "для создания массовости на улицах Тбилиси западными спецами по "цветным" революциям привлекается проверенный актив перебежчиков из России".

"Рекомендую российским гражданам воздержаться от участия в подобных акциях. Не надо злоупотреблять гостеприимством грузинского народа и становиться орудием в руках внешних сил, стремящихся дестабилизировать обстановку в суверенной Грузии", - подчеркнул Пискарев.

Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении на пленарном заседании одобрил законопроект об иноагентах, против которого высказывались президент Грузии Саломе Зурабишвили, оппозиция и западные дипломаты, увидевшие в нем препятствие для интеграции республики в Евросоюз. Всю прошлую неделю оппозиция и молодежные организации проводили акции протеста. Наиболее масштабные и напряженные акции были с 15 по 17 апреля, когда был задействован спецназ и происходили стычки протестующих с полицией.

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в начале апреля заявила о решении повторно внести на рассмотрение парламента законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Это произошло спустя год после того, как аналогичная инициатива привела к массовым протестам, что заставило власти отказаться от принятия законопроекта. Его текст остался таким же, как и в прошлом году, за исключением термина "агент иностранного влияния". Вместо этого использовано понятие "организация, проводящая интересы иностранной силы".