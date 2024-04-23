В Совфеде заявили о невозможности признания Украины государством-террористом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что признать Украину государством-террористом не удастся, так как в международном праве нет такого понятия. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

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В то же время Матвиенко подчеркнула, что Украиной сейчас управляет режим, «замешанный на терроре». Она заявила, что нынешнее руководство страны было «выпестовано коллективным Западом», а теракты на территории России были организованы Киевом «при поддержке ЦРУ и других западных разведок».

«Киевский режим — это террористический режим, безусловно. <…> Что касается признания Украины государством-террористом, ну это невозможно, потому что в международном праве нет такого понятия «государство-террорист», — заявила Матвиенко.

Она выступила за признание Службы безопасности Украины (СБУ) террористической структурой, заявив, что сотрудники украинской спецслужбы занимаются подготовкой терактов.

Также Матвиенко выразила уверенность, что «рано или поздно» будет проведен трибунал над украинскими властями.

Ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о «возникшей дискуссии» о признании Украины террористическим государством на международном уровне. Он заявил, что Украина «и так уже террористическое государство, которое свободно, без последствий убивает своих и чужих граждан».