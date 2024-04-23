США раздавили Евросоюз и экономически и политически, заявила 23 февраля в интервью РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, американцы сделали Европу своим вассалом.

«Американцы просто положили Европу. Положили. И экономически, и политически. И Европа стала полным вассалом. Она и так была в сфере безопасности, обороны вассалом. А сейчас она просто раздавлена американцами», — сказала спикер.

Говоря о возможной конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины, законопроект о которой рассматривается в Конгрессе США, Матвиенко отметила, что американцы своей внешней политикой хотят додушить Европу, снизив ее конкурентоспособность, в которой Вашингтон не заинтересован.