Медведчук высказался о плане Запада по России

Запад планирует уничтожить русскую цивилизацию для устранения опасного конкурента. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье для РИА Новости.

Он указал, что стратегические границы России расположены далеко за пределами ее территории. По его словам, в основе этого лежат принципы равноправия и партнерства. Медведчук отметил, что на Западе пытаются выставить это в качестве оправдания «захватнической политики» РФ.

Медведчук: Украине Зеленского нужна вечная война с РФ, финансируемая всем миром

«Как раз план Запада и означает уничтожение реальной русской цивилизации, чтобы устранить со своего пути опасного конкурента», — убежден он.

Медведчук добавил, что Россию не в первый раз объявляют «варварской страной». По его мнению, это сделано для проведения «крестового похода».

Ранее Медведчук предрек рост числа новых регионов России, пока президент Украины Владимир Зеленский находится у власти. Как он утверждает, украинские регионы могут последовать примеру Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.