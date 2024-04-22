В Чечне показали тренировку Кадырова на фоне слухов о его болезни
Помощник главы Чечни Умар Даудов опубликовал в соцсетях видео с вечерней тренировки главы республики Рамзана Кадырова в спортивном зале. Об этом пишет РИА «Новости».
Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что здоровье Кадырова якобы существенно ухудшилось.
На кадрах видео, опубликованного в сторис Instagram* (запрещена в России как экстремистская), глава республики активно тренируется, шутит и смеется.
Ранее Рамзан Кадыров ответил на вопрос о состоянии своего здоровья словами: «Ахмат — сила» и показал бицепс.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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