В Чечне показали тренировку Кадырова на фоне слухов о его болезни

Помощник главы Чечни Умар Даудов опубликовал в соцсетях видео с вечерней тренировки главы республики Рамзана Кадырова в спортивном зале. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что здоровье Кадырова якобы существенно ухудшилось.

На кадрах видео, опубликованного в сторис Instagram* (запрещена в России как экстремистская), глава республики активно тренируется, шутит и смеется.

Ранее Рамзан Кадыров ответил на вопрос о состоянии своего здоровья словами: «Ахмат — сила» и показал бицепс.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.