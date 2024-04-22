Путин отметил вклад отца Алиева в строительство БАМа

Президент России Владимир Путина на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым отметил вклад его отца Гейдара в строительство Байкало-Амурской магистрали. Его слова приводит «РИА Новости».

Путин указал, что 22 апреля в РФ отмечается 50-летие БАМа, значимую роль в строительстве которой сыграл отец нынешнего президента Азербайджана.

«В качестве первого заместителя председателя совета министров СССР Гейдар Алиевич курировал строительство Байкало-Амурской магистрали и сделал все возможное, чтобы этот сложнейший проект состоялся. Он сам ездил по объектам БАМа, общался со строителями и жителями новых поселков и городов», — добавил он.

Путин отметил, что данный проект был грандиозным и важным проектом для всего СССР и в РФ «не только знают и помнят об этом, но и очень благодарны». Также, по словам Путина, при поддержке Гейдара Алиева проектировщики и строители в ходе строительства БАМа возвели два поселка с вокзальными комплексами Улькан и Ангоя. Сейчас же они принимают участие в реконструкции и модернизации участков Байкало-Амурской магистрали в Хабаровском крае в Якутии, заключил глава РФ.