Чехия предложила ограничить поездки российских дипломатов в ЕС

Глава МИД Чехии Ян Липавский снова предложил ограничить поездки российских дипломатов по странам ЕС. Об этом пишет Euractiv.

По данным портала, Липавский сделал свое заявление после появления сообщений об аресте в Германии двух мужчин по подозрению в шпионаже на Россию и планировании диверсий.

Министр уточнил, что планирует поднять вопрос о «российских шпионах» на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.

По его мнению, следует пресечь свободное передвижение россиян через Шенгенскую зону и оставить им возможность ездить только по той стране, которая выдала им визу.

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Напомним, что в ноябре 2023 года Липавский уже выступал с аналогичным предложением. Кроме того, он потребовал, чтобы ЕС принимал только биометрические паспорта, так как их сложнее подделать.