Путин: разворот России на восток стал возможен благодаря БАМу

Разворот логистики в сторону восточного направления стал возможен благодаря Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами-строителями и работниками БАМа, приуроченной к 50-летию со дня начала строительства магистрали, пишет РИА Новости.

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Президент отметил, что БАМ во многом определяет логистику России на весь 21 век.

«Наша страна получила колоссальные возможности для освоения Сибири, Дальнего Востока, для расширения грузоперевозок по направлению к Тихому океану и прямо можно сказать, что разворот на восток на текущем этапе стал возможен именно благодаря Байкало-Амурской магистрали», — заявил Путин.

По его словам, БАМ стала символом мечты и романтических устремлений целого поколения советских людей.

«Это для многих из тех, кто делал это, реализовывал этот проект, тогда говорили, и сейчас это можно подтвердить, символ мечты и романтических устремлений целого поколения», — сказал Путин.

Он назвал БАМ воплощением колоссального труда, мужества 2 миллионов молодых людей со всего Советского Союза. Они осуществляли «уникальный проект, равных которому не было в мировой истории».