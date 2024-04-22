Путин: разворот России на восток стал возможен благодаря БАМу

Путин заявил, что разворот логистики на восток стал возможен благодаря БАМу
Разворот логистики в сторону восточного направления стал возможен благодаря Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами-строителями и работниками БАМа, приуроченной к 50-летию со дня начала строительства магистрали, пишет РИА Новости.
Президент отметил, что БАМ во многом определяет логистику России на весь 21 век.
«Наша страна получила колоссальные возможности для освоения Сибири, Дальнего Востока, для расширения грузоперевозок по направлению к Тихому океану и прямо можно сказать, что разворот на восток на текущем этапе стал возможен именно благодаря Байкало-Амурской магистрали», — заявил Путин.
По его словам, БАМ стала символом мечты и романтических устремлений целого поколения советских людей.
«Это для многих из тех, кто делал это, реализовывал этот проект, тогда говорили, и сейчас это можно подтвердить, символ мечты и романтических устремлений целого поколения», — сказал Путин.
Он назвал БАМ воплощением колоссального труда, мужества 2 миллионов молодых людей со всего Советского Союза. Они осуществляли «уникальный проект, равных которому не было в мировой истории».