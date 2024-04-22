В Госдуме ответили Зеленскому на вопрос о том, что «не так с украинцами»

Украина является для США разменной картой в геополитической игре. Так на вопрос Владимира Зеленского о том, что «не так с украинцами» ответил депутат Госдумы Алексей Веллер, передает «Абзац».

Ранее Зеленский заявил, что был в «шоке» от скоординированных действий союзников в отношении защиты Израиля от атаки со стороны Ирана, хотя никаких официальных соглашений или членства в НАТО у страны не было. На этом фоне он задался вопросом о том, что «не так с украинцами».

Отвечая на это, Веллер указал, что Израиль представляет собой стратегического союзника США в регионе, а Украина призвана лишь быть использованной для определенной игры.

«Помните слова Глеба Жеглова в фильме "Место встречи изменить нельзя": "Здесь у него любовь с интересом, здесь у него лежбище"? Вот так можно охарактеризовать отношение США к Израилю. А Украина для них — не более чем разменная карта в геополитической игре», — отметил он.

По словам Веллера, если Зеленский «этого не понимает, значит, он плохой политик», в ином же случае он «играет на публику».