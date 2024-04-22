Эксперт: решение проблем Европы лежит в примирении с Россией

Проблемы в торговле и энергетике, с которыми столкнулась Европа, можно решить только с помощью примирения с Россией. Такое мнение в колонке в «Российской газете» высказал профессор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед выборами в Европарламент заявила, что капиталы ЕС утекают в США, где выше ставки и доходность ценных бумаг. По ее словам, ежегодно из Европы выводятся 300 миллиардов евро, что негативно сказывается на европейском бизнесе, который не может развиваться без инвестиции и долгосрочных кредитов. Кроме того фон дер Ляйен указала на проблемы со стоимостью энергии, нехватки квалифицированных кадров и трудностями во внешней торговле.

Зубец уверен, что, минимум два пункта — энергетику и торговлю, Европа может решить, примирившись с Россией. В первом случае ЕС необходимо «починить газопроводы в Балтике, возобновить работу наземных трубопроводов и снять санкции с топливно-энергетического комплекса» РФ.

«Тогда можно будет просить вернуться производства, сбежавшие из Европы после введения антироссийских санкций — металлургов, химиков, производителей стекла, удобрений и прочей энергоемкой продукции», — добавил эксперт.

В вопросе с торговлей, по его мнению, Европе «необходимо опять же мириться с Россией и снимать санкции с Китая, а заодно удешевлять собственную продукцию, которая становится неконкурентной из-за высокой стоимости труда».

Зубец считает, что других вариантов решения этих двух проблем у ЕС нет.

«И если фон дер Ляйен честно посмотрит правде в глаза, ей придется со мной согласиться. Другой вопрос, сможет ли она для этого свернуть антироссийскую европейскую политику. Вряд ли ей это по силам», — отметил он.

Эксперт уверен, что глава ЕК «попала на минное поле и теперь каждый шаг грозит очень большими неприятностями». На этом фоне он посоветовал ей «замереть и стоять на месте не шевелясь», надеясь, что «все само рассосется».