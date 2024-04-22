Алиханов назвал немецкого философа Канта «русским трофеем»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал известного немецкого философа Иммануила Канта «русским трофеем». Такое заявление он сделал во время открытия пленарного заседания «Критика искусственного разума: проблемы бытия и познания в контексте развития ИИ» на международном Кантовском конгрессе.

По словам Алиханова, на сегодняшний день Россия находится «центре мощнейшей когнитивной войны, где отчасти наш противник пытается прикрыться кантовским наследием». При этом губернатор считает, что испокон веков «русская мысль часто оппонировала Канту и спорила с ним».

«Кант для нас — это наш русский трофей, как и все что вы видите в Калининградской области», — заявил Алиханов.

Напомним, что ранее Алиханов заявил о «прямом отношении» Канта к конфликту на Украине.