Какие законы подписал Путин 22 апреля

В понедельник, 22 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован ряд законов, подписанных Президентом РФ Владимиром Путиным. «Парламентская газета» приводит их список.

Федеральный закон от 22.04.2024 № 81-ФЗ «О внесении изменения в статью 8-8 Федерального закона «О государственном оборонном заказе»

Федеральный закон от 22.04.2024 № 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 22.04.2024 № 83-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»

Федеральный закон от 22.04.2024 № 84-ФЗ «О внесении изменений в статью 155 Жилищного кодекса Российской Федерации»

Федеральный закон от 22.04.2024 № 85-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»

Федеральный закон от 22.04.2024 № 86-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

Федеральный закон от 22.04.2024 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации»

Федеральный закон от 22.04.2024 № 88-ФЗ «О внесении изменений в статьи 333-35 и 333-38 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»

Федеральный закон от 22.04.2024 № 89-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 22.04.2024 № 90-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 22.04.2024 № 91-ФЗ «О внесении изменения в статью 152 Трудового кодекса Российской Федерации»

Федеральный закон от 22.04.2024 № 92-ФЗ «О внесении изменений в статьи 164 и 165 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»

Федеральный закон от 22.04.2024 № 93-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации»

Федеральный закон от 22.04.2024 № 94-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 22.04.2024 № 95-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации»

Федеральный закон от 22.04.2024 № 96-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»