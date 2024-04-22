В Кремле объяснили, к чему приведет выделение нового пакета помощи Украине
Выделение США нового пакета военной помощи Украине не поменяет обстановку на поле боя, однако приведет к увеличению числа погибших украинцев. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Напомним, что ранее Палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 млрд долларов Украине.
Представитель главы государства отметил, что российские вооруженные силы улучшают свои позиции в зоне спецоперации и динамика «сейчас для всех абсолютно понятна». Выделение помощи принципиально не поменяет ситуацию на поле боя.
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«Больше украинцев будет гибнуть. Украина будет нести большие потери», — сказал Песков.
Он добавил, что большая часть выделенных денег так или иначе останется в самих США. Страна таким образом станет богаче и будет зарабатывать «дополнительные дивиденды», оказывая «помощь» Киеву, заключил Песков.