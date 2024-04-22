Путин и Пашинян обсудят вывод российских миротворцев

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян смогут лично обсудить вывод российских миротворцев из Тавушской области. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

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«Мы ожидаем, что уже в краткосрочной перспективе президенту Путину и премьер-министру Пашиняну представится возможность обсудить эти и, при необходимости, другие актуальные вопросы лично», — уточнил пресс-секретарь президента России.

20 апреля Пашинян заявил об уходе российских пограничников из армянской Тавуши после делимитации и демаркации границы с Азербайджаном. По его словам, миротворцы РФ появились в данной области в одной ситуации, а сейчас она «существенно изменилась».

Ранее вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха подтвердили в Кремле. Соответствующее заявление сделал Дмитрий Песков.