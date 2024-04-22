Кремль отреагировал на планы Польши разместить ядерное оружие

Российские военные примут необходимые шаги для безопасности страны в случае размещения американского ядерного оружия в Польше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС

«Военные, разумеется, в случае реализации таких планов будут анализировать ситуацию и в любом случае будут делать все необходимое, все необходимые ответные шаги с тем, чтобы гарантировать нашу безопасность», — пояснил он. Lenta.ru

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна готова разместить ядерные боеголовки США. По его словам, в последнее время страны активно ведут переговоры по этому поводу. Ura.Ru