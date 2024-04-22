В МИД РФ рассказали, как США отвлекли внимание от нового транша Киеву

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США отвлекли внимание от выделения нового пакета помощи Киеву с помощью обсуждения «формулы Зеленского». Газета.Ru

«Эти разговоры со стороны Соединенных Штатов, их политологов, со стороны тех, кого они рекрутировали на международной площадке в поддержку так называемой "формулы [президента Украина Владимира] Зеленского", — все это призвано было отвлечь внимание от очередного транша на поддержку террористической деятельности вот этих преступников на Банковой», — заявила Захарова. Lenta.ru

Ранее палата представителей США приняла законопроект о конфискации активов РФ в пользу Украины. Ura.Ru